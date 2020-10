Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Nisa un barbat a atacat cu cuțit un grup de oameni in preajma bisericii Notre Dame, anunța postul de televiziune BFMTV. Incidentul a avut loc in jurul orei 9:00. Potrivit informațiilor preliminare, in urma atacului terorist au decedat trei persoane, iar alte cateva au fost ranite.…

- O femeie a fost decapitata intr-un atac terorist la Nisa, conform poliției franceze, potrivit skynews.com . Trei persoane au murit și alte cateva sunt ranite dupa ce se pare ca a avut loc un atac cu cuțitul in apropierea bisericii Notre Dame. Primarul din Nisa, Christian Estrosi, a scris pe Twitter:…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…

- Ancheta vizand faptele petrecute in jurul orei locale 17.00 (18.00, ora Romaniei), in apropierea unei scoli, a fost deschisa pentru 'asasinat in legatura cu o actiune terorista' si 'asociere infractionala terorista criminala', a indicat Parchetul national antiterorist (Pnat) pentru AFP. Citeste…

- Un rezident al orasului South Lake Tahoe, din California, a fost testat pozitiv pentru ciuma – o boala extrem de contagioasa, supranumita ”moartea neagra” in Evul Mediu. Acesta este primul caz aparut in ultimii cinci ani in acest stat, au anuntat marti oficiali din domeniul sanitar, potrivit 6abc.com…

- Persoana in cauza a fost intepata de un purice infectat fie in timp ce isi plimba cainile in regiunea Tahoe Keys, fie de-a lungul Truckee River Corridor, in partea est-centrala a Californiei, conform autoritatilor sanitare din comitatul El Dorado. Ancheta epidemiologica in acest caz este inca in…