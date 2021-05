Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel din Paris, Franța, va fi redeschis publicului incepand cu 16 iulie, la mai bine de șase luni de la inchidere in contextul pandemiei de coronavirus, cu o capacitate de primire in lifturi de 25%, a anuntat operatorul sau joi AFP, citata de Agerpres . Simbolul Parisului va primi in aceasta…

- Turnul Eiffel, inchis din 29 octombrie din cauza crizei sanitare, se va redeschide publicului pe 16 iulie cu o capacitate de primire in lifturi de 25%, a anuntat operatorul sau joi AFP. Capacitatea de primire va fi in aceasta vara de 10.000 de vizitatori pe zi, adica acelasi nivel de frecventare ca…

- Uniunea Europeana (UE) a convenit miercuri sa-și redeschida complet granițele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, potrivit surselor AFP. Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive nou inregistrate, majoritatea statelor membre ale UE observand o tendința saptamanala descendenta.…

- Autoritațile franceze au anunțat joi noi masuri de relaxare a restricțiilor antiepidemice actuale. Astfel, Franța va scurta carantina de noapte treptat pana cand o va ridica de tot la finalul lunii iulie. Totodata, magazinele, restaurantele și terasele, precum și spațiile culturale se vor redeschide…

