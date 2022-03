Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron va vorbi la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta despre termenii și condițiile unei „operațiuni umanitare excepționale” de evacuare a civililor din Mariupol, a anunțat vineri președintele francez, citat de CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- O moschee care adapostea 86 de civili, inclusiv copii, a fost bombardata in Mariupol, a anunțat sambata, 12 martie, Ministerul de Externe al Ucrainei. Turcia nu a reacționat dupa aceasta informație. Guvernul turc a refuzat sa reacționeze sambata la informațiile despre bombardarea moscheii Suleiman Magnificul…

- Explozii puternice au fost auzite joi in orasul portuar Mariupol, in estul Ucrainei, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalisti de la AFP. Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de…

- Etienne de Poncins, ambasadorul Franței, a transmis un mesaj amplu cetațenilor francezi care se afla in aceasta perioada in Ucraina, in care le-a recomandat sa aiba rezerve de apa, provizii de hrana si imbracaminte calduroasa, in contextul amenințarii unui posibil atac al Rusiei . Mesajul sau a fost…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…