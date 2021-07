Stiri pe aceeasi tema

- Varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2, cu ”60% mai contagioasa”, urmeaza sa devina dominanta in Franta ”probabil in acest weekend”, anunta vineri ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran, care evoca un ”fenomen destul de apropiat celui de vara trecuta” la France Inter. Varianta indiana – care reprezenta…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat luni pentru B1 TV, la emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, ca rata de vaccinare in mediul urban este mult mai mare decat in mediul rural, iar municipiul București are o rata de peste 45%. De asemenea, Gheorghița estimeaza ca la…

- Seful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a avertizat marti ca este ‘foarte probabil’ ca varianta Delta a tulpinii virale SARS-CoV-2, din India, are toate caracteristicile sa devina ‘varianta dominanta’, adaugand ca, din acest punct de vedere, este important ca autoritatile sa asigure accesul…

- Consiliul Județean Mureș și Transilvania Motor Ring, in parteneriat cu Federația Romana de Automobilism Sportiv și Instituția Prefectului – Județul Mureș irganizeaza, in perioada 17-18 iunie, intre orele 10.00 – 20.00, campanie "Vaccinare in viteza a șasea!". Potrivit reprezentanților Transilvania Motor…

- Incepand din data de 3 iunie, Spania primeste romani in baza adeverintei de vaccinare. Doar cei care intra cu avionul in tara iberica pot beneficia de acesta procedura, cei care tranziteaza Franța sunt nevoiți sa prezinte un test PCR. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei…

- Criteriile de varsta si cele asociate starii de sanatate au fost eliminate in Franta, unde, incepand de luni, intreaga populatie adulta va fi eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19, marcand astfel o etapa cruciala pentru evitarea unei recrudescente a pandemiei, intr-o perioada in care restrictiile…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu ofera intrarea gratuita la oricare dintre cele patru reprezentatii ale spectacolului "Sarea-n bucate", in baza adeverintei de vaccinare, pentru a sustine initiativele locale de imunizare si pentru a celebra deschiderea primului centru de vaccinare drive-through…

- Constantenii si turistii au profitat de vremea frumoasa din acest weekend si au iesit la plimbare in Satul de Vacanta, unde au putut face cumparaturi sau savura preparate diverse. La mare cautare sunt celebrele hamsii prajite, insotite de o halba cu bere.Zona Satului de Vacanta a fost foarte aglomerata.…