- Un oficial de top al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica a declarat vineri ca „niciun sistem de securitate sau siguranța nu a fost compromis in apropierea reactoarelor” de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina – cea mai mare din Europa – pe care trupele ruse au ocupat-o joi seara și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, potrivit Reuters. “Peste 100.000 de militari…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza Reuters și Agerpres,…

- Lideri ai Germaniei, Statelor Unite, Frantei, Italiei si Regatului Unit si-au exprimat luni hotararea ca suveranitatea Ucrainei sa fie respectata, avand in vedere "tensiunile dintre Rusia si Ucraina", potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. In contextul…