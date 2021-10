Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge, joi, la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste COVID si echipamente individuale de protectie. De asemenea, duminica trecuta, alte doua camioane […] The post Franța trimite doua camioane cu 13 tone de echipamente medicale in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .