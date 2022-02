Franta trimite circa 500 de soldati in Romania. Anuntul Statul Major al armatei franceze (VIDEO) Peste 9.500 de soldati francezi vor fi pana la sfarsitul saptamanii viitoare mobilizati sau plasati in stare de alerta in urma invaziei ruse in Ucraina, a anuntat sambata, 26 februarie, Statul Major al armatei franceze, transmite AFP. 39; 39;Vom avea peste 1.500 de militari francezi direct implicati in misiuni de consolidare a pozitiei NATO pe flancul de Est 39; 39;, iar circa 500 de soldati vor fi desfasurati in Romania, in plus fata de cei 300 deja activi in Estonia, unde alti circa 100 vor in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

