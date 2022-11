Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a tras patru rachete asupra orașului portuar Mykolaiv din sudul Ucrainei in cursul nopții de marți spre miercuri (1 noiembrie), demoland mai multe apartamente, o școala și ucigand cel puțin un locuitor. Atacul a avut loc la o zi dupa ce a declanșat un tir de rachete asupra mai multor orașe, inclusiv…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți, 1 noiembrie, la Conferința „Femeile parlamentar din Romania și promovarea egalitații de gen” de la Parlament, ca susține egalitatea de gen și ca femeile trebuie promovate in toate domeniile, mai ales in politica. „Am acordat cu toata increderea…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a declarat ca asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere serioasa pentru portofoliul Apararii”. „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii…

- Rachete ruse care au lovit luni Ucraina au incalcat spatiul aerian al Republicii Moldova, au anuntat autoritatile de la Chisinau, transmit AFP si Reuters. Potrivit agentiei de presa britanice, trei rachete de croaziera lansate de Rusia au traversat spatiul aerian moldovenesc luni dimineata. ”Trei rachete…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, luni, atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra unor obiective civile din centrul Kievului si din alte orase ucrainene. Una din rachete a lovit aproape de sediul ambasadei Romaniei la Kiev. "Condamn cu fermitate atacurile cu rachete rusesti impotriva…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, considera ca incidentul cu scurgeri de gaz pe conducta Nord Stream 1 nu este altceva decat un act de agresiune al Rusiei impotriva Uniunii Europene. Declarația a fost facuta de Podoliak pe Twitter, transmite Ukrinform. Fii…

- Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin cu privire la urmatorii pași ai Rusiei catre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva Ucrainei, transmite președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter. „Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin cu…