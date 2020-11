Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Craiova au fost sesizati de o femeie de 58 de ani, din localitate, ca, nepotul sau, Badoi Florin Ricardo Nixon, in varsta de 10 ani, a plecat voluntar ieri de la domiciliu și nu a mai revenit revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1.50 m, greutate aproximativ 40…

- Un tanar, de 23 de ani, din Rovinari, Gorj, este cautat de polițiști, dupa ce a disparut de acasa din data de 8 noiembrie. Polițiști din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati ieri prin apelul 112 de un barbat de 48 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiul sau, Oprița Robert…

- O fata, de 17 ani, din Tismana, Gorj, este cautata de poliție, dupa ce ieri a disparut de acasa. Polițiști din cadrul Politiei Orasului Tismana au fost sesizați prin apelul 112 de catre un barbat, de 39 de ani, din orașul Tismana, cu privire la faptul ca fiica sa, Marin Diana-Marcela(foto), de 17 ani,…

- Un tanar, in varsta de 19 ani este posibilul autor al unui tragic accident. In urma cu cinci zile, un biciclist din județul Botoșani a fost lovit mortal de o mașina. In loc sa ii acorde primul ajutor și sa sune la 112, șoferul a fugit de la locul accidentului.

- Incalcarea regulilor va fi pedepsita in Franța cu amenda de 135 de euro. Masurile sunt valabile 4 saptamani, cu posibilitatea de prelungire pana la sfarșitul lunii noiembrie, transmite corespondenta noastra la Paris, Mihaela Antoche.

- Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 10 septembrie, Popescu Constantin-Florin de 17 ani, din municipiul Targu Jiu, beneficiar al Centrului de Primire in Regim de Urgența a Minorului Targu Jiu, a plecat in mod voluntar din centru și…

- "Compania Alstom anunta ca a livrat primele doua din cele 25 de tramvaie Citadis X05 comandate in iulie 2018 de Attiko Metro, autoritatea de transport urban din Atena. Tramvaiele vor incepe testele dinamice la sfarsitul lunii septembrie, inainte de a intra in operare cu pasageri, in februarie 2021",…