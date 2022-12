Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Poloniei cu scorul de 3-1 (1-0), duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha.

- Franța nu i-a dat nici o șansa Poloniei și se califica in sferturi dupa ce Mbappe a inscris doua goluri iar Giroud un gol in decursul celor 95 de minute de joc cu Polonia, calificandu-se astfel in sferturile Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Frantei si Poloniei, care are loc duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, mare amator de fotbal, s-a aratat optimist inaintea partidei Franța – Polonia de la Cupa Mondiala din Qatar, afirmand duminica, intr-un interviu pentru Le Parisien, ca naționala „Cocoșului galic” se va impune cu 3-1, informeaza ziarele din Franța, citate de News.ro…

- Fotbalistul francez Antoine Griezmann, folosit in ipostaza de conducator de joc la Cupa Mondiala 2022, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ii datoreaza totul selectionerului Didier Deschamps, informeaza AFP. "Ii datorez enorm, el m-a convocat si de atunci nu ne-am despartit. Ii datorez…

- Selectionata Australiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in Grupa D. Tunisia a invins echipa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 1-0 (0-0),…

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, a invins formatia Australiei cu scorul de 4-1 (2-1), marti seara, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in meciul sau de debut Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Pentru argentinianul Lionel Messi, care va incerca sa castige prima sa Cupa Mondiala in Qatar, Brazilia, Franta si Anglia sunt „putin peste restul" echipelor implicate in turneul care va incepe duminica. „Suntem plini de sperante, avem o echipa foarte buna care este foarte motivata, dar trebuie sa ajungem…