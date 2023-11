Stiri pe aceeasi tema

- "Sunteti implicati in prima linie de organizare a traversarilor de persoane aflate in situatie precara in speranta unei vieti mai bune. Ati creat conditiile care au dus la decesul acestor persoane. Daca ele ar fi fost mai putin numeroase probabil ca ar fi supravietuit", a declarat presedinta tribunalului…

- "Sunteti implicati in prima linie de organizare a traversarilor de persoane aflate in situatie precara in speranta unei vieti mai bune. Ati creat conditiile care au dus la decesul acestor persoane. Daca ele ar fi fost mai putin numeroase probabil ca ar fi supravietuit", a declarat presedinta tribunalului…

- Mirabela traiește, in continuare, intr-un adevarat calvar! Dupa o copilarie de coșmar, alaturi de persoane care au profitat de situația ei delicata, acum femeia este amenințata de proxeneții care au exploatat-o in Franța. Unul dintre barbați ii trimite mesaje de amenințare, in care ii spune ca va muri.…

- Deși a aspirat la viața simpla și munca cinstita, atunci cand i s-a acordat azil, Hewa Rahimpur a ajuns liderul unei rețele de traficanți de persoane, cu legaturi din China pana in Europa. El a ajutat peste 10.000 de persoane sa intre in Marea Britanie.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Decizia de condamnare la 15, respectiv 13 ani de inchisoare a celor doi agresori a fost luata de un tribunal din Pau, in regiunea Pyrenees-Atlantiques din Franța, joi 21 septembrie. In iulie 2020, aceștia au ucis in bataie un șofer de autobuz din orașul francez Bayonne, care le-a cerut sa poarte corect…

- Agentia nationala britanica de combatere a criminalitatii organizate – The National Crime Agency (NCA) – a deschis o ancheta cu privire la moartea in Regatul Unit a 88 de persoane care au cumparat de pe site-uri canadiene o substanta care sa le ajute sa se sinucida si a identificat 232 de cumparatori…

- Asistenta ucigasa de bebelusi din Marea Britanie, condamnata la inchisoare pentru tot restul vietii. Doar trei femei au mai primit o astfel de sentintaAsistenta medicala Lucy Letby, in varsta de 33 de ani, isi va petrece tot restul vietii in spatele gratiilor pentru uciderea a sapte bebelusi, dupa…