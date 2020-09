Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al guvernului Franței, Gabriel Attal, a anunțat ca in saptamana care a trecut a fost depașit “pragul istoric” saptamanal de 900.000 testari Cov id-19. A anunțat, de asemenea, instalarea la Paris, incepand de luni, 31 august, a unor centre de depistare gratuita a contaminarii cu…

- Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj-Napoca își reia treptat zborurile dupa ce pandemia de Covid-19 a oprit preț de câteva luni aproape toate cursele aeriene. De sâmbata, 1 august, vor fi operate zboruri…

- Spitalul de Obstetrica Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea” Brașov anunța ca, incepand de astazi, 29 iulie, programarile pentru teste Covid-19 se fac doar online, pe site-ul unitații spitalicești. Reprezentanții maternitații Brașov menționeaza ca nu se accepta mai multe persoane pe o singura programare,…

- Testele pentru Covid-19 au devenit gratuite in Franța, o data cu noul val de infectari. Autoritațile sanitare franceze pun la dispoziție teste gratuite pentru Covid-19, fara prescripție medicala. Acestea monitorizeaza indeaproape numarul de infecții și observa o creștere constanta dupa ridicarea masurilor…

- Primul program de testare gratuita pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, dedicat personalului din industria hoteliera din Romania, se deruleaza in aproape 150 de centre de recoltare ale unui furnizor privat de servicii medicale. Initiativa denumita „Testeaza-te! Afla! Protejeaza! se desfasoara…

- In Romania au fost realizate pana in acest moment 824.343 de teste, din momentul infectarii primului pacient cu COVID-19, pe 26 februarie. In total, au fost confirmate 31.381 de persoane infectate cu coronavirus. Conform informațiilor obținute de G4Media , in Romania exista 116 centre de testare, dintre…

- Toate rezultatele jucatorilor, antrenorilor si oficialilor din cadrul celor 14 cluburi au iesit negative la a doua testare de COVID-19 de la reluarea Ligii I, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal, informeaza Agerpres."Toate cluburile au efectuat si cea de-a doua testare pentru COVID-19,de la reluarea…

- Autoritatile sanitare franceze vor efectua testari sistematice pentru coronavirus in randul populatiei in zonele considerate de risc pentru a identifica posibile focare latente de COVID-19, mai ales in regiunea pariziana, a declarat ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, intr-un interviu…