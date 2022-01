Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV a anunțat ca țara noastra a ajuns la pragul de opt milioane de romani care au primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid-19. Opt milioane de romani au primit cel puțin o doza de vaccin Potrivit CNCAV, 26.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Astazi a fost atins pragul de 8…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat joi, la primele ore ale diminetii, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. Decizia vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron,…

- Termenul pentru primirea dozei booster de vaccin impotriva COVID 19 va fi redus in Franta, incepand din 15 februarie, la cel mult patru luni, in loc de sapte, pentru a putea beneficia in continuare de un pasaport sanitar valid, a anuntat duminica, 2 ianuarie, ministrul sanatatii, Olivier Veacute;ran,…

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Un total de 28.920 de persoane au manifestat, sambata, in Franta contra permisului sanitar pentru al 17-lea weekend consecutiv de mobilizare, potrivit Ministerului de Interne, un numar in usoara scadere fata de saptamana trecuta, scrie Le Figaro preluat de news.ro Ministerul a recenzat 165…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 34 au fost ranite cand doua explozii, urmate de focuri de arma, au lovit cel mai mare spital militar din capitala Afganistanului, Kabul, a declarat marți un oficial de securitate taliban, relateaza Reuters.Exploziile au avut loc la intrarea in spitalul Sardar Mohammad…

- Moblizarea impotriva certificatului sanitar covid-19 scade in Franta, unde 25.140 de persoane au manifestat in weekend potrivit Ministerului francez de Interne, mai putine decat in urma cu o saptamana, relateaza AFP, arata News.ro. Ministerul a inregistrat 168 de manifestatii sambata, in al…

- Noi reglementari pentru slujbe si adunari religioase: Acces limitat in interior și distanta de 2 metri intre persoane Noi reglementari pentru slujbe si adunari religioase: Acces limitat in interior și distanta de 2 metri intre persoane Potrivit unui nou ordin publicat in Monitorul Oficial, accesul credinciosilor…