Franța suspendă 3.000 de cadre medicale nevaccinate antiCovid. Câteva zeci au ales să demisioneze Mii de angajați din sectorul sanitar au fost suspendați în Franța ca urmare a faptului ca nu s-au vaccinat antiCovid, relateaza France24. Asta înseamna ca angajații nu își vor mai primi salariile, dupa ce termenul limita pâna la care trebuiau sa se vaccineze a expirat în aceasta saptamâna.



Saptamâna trecuta, agenția naționala de sanatate publica estima ca 12% din personalul medical al spitalelor și în jur de 6% dintre medicii din cabinetele private nu s-au vaccinat.



"Ieri au fost notificate în legatura cu suspendarea activitații…

Sursa articol: hotnews.ro

