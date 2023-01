Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de arest preventiv pentru William M., suspectul in cazul acestui triplu omor, s-a incheiat luni dimineața. El va fi prezentat unui judecator de instrucție in vederea punerii sale sub acuzare. O ancheta judiciara a fost deschisa pentru „omor și tentativa de omor pe motive de rasa, etnie, națiune…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…

- Directorul CNA, Iulian Rusu și procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, au avut astazi o intrevedere oficiala cu reprezentanții Parchetului Național Financiar al Franței, in care au abordat oportunitațile de cooperare inter-instituționala. "Am discutat cu conducerea Parchetului…

- Miniștrii de interne britanic și francez au semnat luni un acord prin care mai multe patrule de poliție vor patrula pe plajele din nordul Franței, in incercarea de a opri persoanele care incearca sa traverseze Canalul Manecii cu ambarcațiuni mici – o sursa obișnuita de fricțiune intre cele doua țari.…

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, impreuna cu ministrul apararii Anatolie Nosatii, la Paris, au avut o intrevedere cu Sebastien Lecornu, ministrul forțelor armate al Franței. In cadrul discuției oficialii s-au referit la modalitațile de amplificare a cooperarii bilaterale…

- Magistrații francezi decid, miercuri, daca prințul Paul al Romaniei va fi extradat in Romania. Paul de Romania a fost condamnat la 3 ani și 4 luni inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa”. La finalul lunii iunie Ministerul Justiției transmitea ca Franța este competenta sa decida asupra modalitații de executare…

- O antreprenoare de pompe funebre din Franta a pedalat prin Paris recent, intr-o zi de toamna, pe o bicicleta dric despre care spera ca va transforma modalitatea de desfasurare a inmormantarilor in capitala Frantei, acestea putand deveni astfel mai "verzi", transmite Reuters.

