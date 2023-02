Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Romania, Franta si Tarile de Jos au declarat ca vor sprijini in continuare Ucraina si Republica Moldova. Acest lucru se precizeaza intr-o declaratie comuna semnata la Bucuresti de ministrii de Externe ai celor trei tari, Bogdan Aurescu, Catherine Colonna si Wopke Hoekstra, transmite Infotag . Romania,…

- O declaratie comuna franco-romana-olandeza privind cooperarea in domeniul securitatii a fost semnata, vineri, de ministrii de Externe ai celor trei tari, Catherine Colonna, Bogdan Aurescu si Wopke Hoekstra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, s-a intalnit cu Catherine Colonna, ministrul de Externe din Franța. In cadrul intalnirii s-a disputat despre cooperarea romano-franceza, spațiul Schengen și razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, el pledand pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii. Ministrul a precizat ca…

- Ministrul francez de externe, Catherine Colonna, l-a convocat sambata pe insarcinatul cu afaceri al Iranului la Paris in legatura cu execuția lui Alireza Akbari, diplomat cu dubla cetațenie, britanica și iraniana, acuzat de spionaj, a anunțat ministerul intr-un comunicat, citat de Reuters. Fii…

- Franta a indemnat joi, 12 ianuarie, autoritatile belaruse sa elibereze ”toti detinutii politici inchisi in mod injust”, intr-un moment in care are loc procesul mai multor colaboratoare ale site-ului de stiri Tut.by, principala media independenta din Belarus, informeaza AFP și Agerpres . Procesul contra…

- Germania va oferi asistenta Administratiei din Ucraina pentru aplicarea reformelor in domeniul statului de drept si in combaterea coruptiei, pe parcursul pentru aderarea la UE, a declarat marți Annalena Baerbock, ministrul german de externe, conform CNN. „Ucrainenii considera ca viitorul lor este in Uniunea Europeana.…