Stiri pe aceeasi tema

- Studenții nu vor mai beneficia de gratuitate la transportul pe calea ferata, dar vor avea o reducere de 50%. Anuntul a fost facut astazi de premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de guvern. „Se revine la 50% reducere la transportul cu trenul pentru studenți. Nu vad aici un capat de țara”, a declarat…

- Criza economica se adancește in Franța, iar proprietarii de restaurante sunt tot mai ingrijorați. De luni bune sunt inchiși și incasari vin doar din comenzi pentru livrari la domiciliu. Prea puțin pentru a ramane pe linia de plutire.

- Franța se confrunta nu numai cu sincope in aprovizionarea cu vaccinuri, ci și cu o criza de seringi și ace. Mulți medici spun ca au aparut situații in care au dozele de vaccin necesare, dar nu le ajung seringile sau nu au ace potrivite pentru imunizare.

- Citu: Banca Mondiala claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe masuri aplicate ca raspuns la criza provocata de virusul SARS-CoV-2 Premierul Florin Citu a afirmat, marti, ca Banca Mondiala "a confirmat" masurile luate de guvernarea liberala in contextul pandemiei de COVID-19, plasand…

- Anul 2020 a fost unul special, evident, din cauza pandemiei de COVID. Dar criza sanitara nu a fost singurul eveniment major pe plan extern la care am fost martori.Criza de COVID a ramas in mod constant, de-a lungul anului, in atenția oamenilor din intreaga lume și a reușit sa umbreasca uneori importanța…

- ICR Paris desfasoara proiectul ”Impreuna cu creatorii romani din Franta in timpul pandemiei de coronavirus”. In asteptarea reluarii activitatii teatrelor, muzeelor, salilor de concert sau a cinematografelor, ICR Paris publica interviuri despre viata si proiectele a 15 artisti din Franta care promoveaza…

- Sursele de venit ale studenților francezi sunt extrem de limitate, iar slujbele sezoniere care le aduceau o gura de oxigen nu se mai gasesc din cauza carantinei. O realitate care le adancește și mai mult starea de saracie, dupa cum constata corespondenta noastra la Paris, Mihaela Antoche.