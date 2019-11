Euro a urcat cu aproape un ban

Principalul eveniment de miercuri a fost sedinta de politica monetara a BNR. Banca centrala a decis sa mentina dobanda sa cheie la 2,50%, nivel care a fost stabilit in mai 2018. Decizia a fost luata in conditiile in care inflatia anuala a inceput sa scada, cea din septembrie fiind de 3,49%, fata de 3,89% in august. Aceste masuri nu au influentat… [citeste mai departe]