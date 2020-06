Franţa - Spray cu piper şi încăierări între vânătorii de chilipiruri la deschiderea unui magazin Politia franceza a intervenit miercuri pentru a tine piept unei multimi de cateva sute de persoane care se inghesuiau sa apuce console PlayStation 4s la pret redus cu ocazia deschiderii unui nou supermarket in apropiere de Paris, relateaza Reuters. Magazinul Lidl din Orgeval, la vest de Paris, avea in oferta console PS4 la pretul de 95 de euro, redus de la 299 de euro. Retailerul a retras insa oferta si a amanat deschiderea magazinului din cauza multimii adunate. In imaginile video surprinse la fata locului se poate vedea cum un spray cu piper este actionat deasupra capetelor in timp ce multimea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

