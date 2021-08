Franța speră să fie vizitată vara aceasta de 50 de milioane de turiști străini Franta se așteapta sa primeasca in aceasta vara un numar de 50 de milioane de vizitatori straini. Majoritatea turiștilor straini așteptați ar proveni din Europa. „In acest an speram sa primim 50 de milioane de turisti straini, fata de 35 de milioane anul trecut, si 90 de milioane in 2019. Sezonul estival ne da motive de speranta”, a subliniat Jean-Baptiste Lemoyne intr-un interviu pentru publicatia Journal du dimanche. “Pentru asta dispunem de o clientela europeana de proximitate: germani, olandezi, belgieni…In schimb, la fel ca si anul trecut, britanicii vin din ce in ce mai putini, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

