- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, o noua hotarare prin care se actualizeaza lista tarilor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, in zona rosie intrand Malta si Aruba, iar Republica Moldova - in zona verde.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, vineri, 17 decembrie, lista țarilor cu risc epidemiologic. Spania, Italia și Suedia se afla printre țarile care intra in zona roșie.

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Franța și Portugalia, in zona roșie, Spania in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, vineri, actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. In zona rosie au intrat Franta,…

- A fost actualizata lista tarilor si statelor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemieiComitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de vineri, 3 decembrie 2021, hotararea numarul 110 pentru actualizarea listei tarilor sau teritoriilor care prezinta un risc epidemiologic…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea cu privire la lista de clasificare a tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Republica Moldova se afla in continuare in zona roșie COVID-19. Romania a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat decizia, joi, 11 noiembrie. Persoanele care vin din zona galbena nu intra în carantina…

Joi, 11 noiembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. CNSU a aprobat urmatoarele modificari: in zona roșie au intrat:

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat joi seara lista statelor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19, conform careia Belgia, Austria, Grecia intra in zona roșie. Noua lista va intra in vigoare incepand cu 24 octombrie.