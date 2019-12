Sotiile a doi presupusi jihadisti, deportate luni in Franta de catre Turcia, unde au fost retinute dupa ce au evadat din taberele din Siria, au fost puse sub acuzare si incarcerate de un judecator parizian specializat in antiterorism, transmite AFP citand o sursa judiciara. Dupa 96 de ore in arestul politiei, cele doua femei, pe numele carora fusese emis un mandat de perchezitie, au fost puse sub acuzare joi si vineri pentru "conspiratie terorista si criminala", si plasate in arest preventiv. Alte doua femei, expulzate de Ankara tot luni, au fost inculpate la sosire pentru acelasi capat de acuzare.…