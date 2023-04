Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron apreciaza, miercuri, ca a fi "aliatul" Statelor Unite nu inseamna "vasal", isi asuma in intregime declaratii controversate despre Taiwan si subliniaza ca "Franta este in favoarea statu-quoului in Taiwan", "sustine politica unei singure Chine si cautarea unei solutii…

- Donald Trump l-a acuzat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca il linguseste pe omologul sau chinez Xi Jinping dupa vizita lui la Beijing, informeaza miercuri AFP. Emmanuel Macron este sub tirul criticilor dupa afirmatiile sale prin care a indemnat Uniunea Europeana sa nu se implice in conflictul…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a reiterat marți ideea președintelui Emmanuel Macron despre distanțarea Europei de Statele Unite pledand ca Uniunea Europeana sa aiba o „gandire strategica” proprie. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat aceasta inițiativa a Parisului.

- Europa trebuie sa isi reduca dependenta fata de Statele Unite si sa evite sa se lase antrenata intr-o confruntare intre China si SUA in legatura cu Taiwanul, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat la intoarcerea dintr-o vizita de stat in China.Macron a subliniat…

- Președinții Chinei și Franței, Xi Jinping și Emmanuel Macron, au organizat, joi, o conferința de presa dupa intrevedere. Șeful statului chinez a precizat ca președintele Macron este primul lider european care viziteaza China dupa sesiunile celor doua foruri supreme politice. Cei doi șefi de stat au…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Emmanuel Macron și-a incheiat calatoria in Africa, facand la finalul acesteia mai multe promisiuni de „ pe picior de egalitate”. Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a fost „clar in privința condamnarii M23” in timpul vizitei sale in Republica Democratica Congo – unde au avut loc cateva proteste…