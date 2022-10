Stiri pe aceeasi tema

- Marca Renault și rețeaua sa de dealeri vor trece prin schimbari majore, cum ar fi faptul ca modelul Zoe va fi abandonat, iar dealerii din Europa vor avea stații de incarcare in curte, deschise clienților de mașini electrice, indiferent de marca, pe modelul implementat de dealerii marcilor importate…

- Bateria este cel mai scump element din mașina electrica și de tot bateria este unul dintre motivele pentru care mulți nu și-ar lua niciodata mașina electrica. Cat costa bateriile, de ce sunt așa de scumpe, cat de grele sunt. In articol puteți citi și despre planurile indepartate pentru autonomii foarte…

- Compania franceza de stat RTE (Reseau de Transport d’Electricite) a lansat recent noul plan național de reducere a consumului de energie electrica in aceasta iarna, principalii consumatori fiind sancționati dur. Printre ei se afla posesorii de mașini electrice. Pentru ca nu pot sa introduce restricții…

- O companie belgiana pe nume Umicore a inaugurat in orașul polonez Nysa o uzina care produce materiale ce vor fi apoi folosite pentru construirea de baterii destinate mașinilor electrice. Europa are puține astfel de fabrici, iar cei de la Umicore spun ca unitatea poloneza este cea mai mare de din Europa…

- Se pare ca cei de la Kaufland si Lidl au renuntat complet la incarcare gratuita a masinilor electrice in Europa. Acesta este pasul normal prin care Kaufland si Lidl scapa de mii de soferi de Uber, Glovo sau Bolt care incarcau gratis masinile EV la aceste statii. Anul trecut…

- Atitudinea lui Toyota fața de mașinile electrice difera puternic de cea a altor mari producatori. Gil Pratt, CEO la Toyota Research Institute, caruia ii aprține și citatul din titlu, crede ca prea mulți au fost seduși de moda propulsiei electrice. Chiar daca marea firma are deja propriul model full-electric,…

- Dupa primele șase luni ale anului, topul vanzarilor de mașini electrice in Europa este condus de Volkswagen. Germanii au comercializat 116.307 vehicule cu zero emisii in intervalul menționat. Pe locul 2 vine Stellantis, cu 105.413 unitați. De departe cel mai popular model cu zero emisii al Grupului…