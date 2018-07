Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Rusia vor livra in premiera impreuna ajutor umanitar in Siria, cu destinatia Ghouta de Est, fosta enclava rebela recucerita in aprilie de regimul lui Bashar al-Assad, a anuntat presedintia franceza intr-un comunicat comun cu Rusia, relateaza AFP. Un avion cargo rus a ajuns vineri,…

- Vladimir Putin si aliatul sau sirian Bashar al-Assad au apreciat, intr-o intalnire in Rusia, ca a venit vremea unei accelerari a procesului politic menit sa dea pagina celor peste sapte ani de razboi in Siria si trecerii la procesul reconstructiei si retragerii fortelor straine implicate, relateaza…

- Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, a efectuat, joi, o vizita in Rusia, unde s-a intalnit cu omologul sau rus Vladimir Putin, iar cei doi lideri au discutat despre ultimele evolutii ale conflictului din Siria, a anuntat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza agentia Tass, citata…

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr', vor patrula 'permanent' anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea 'terorista' in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin,…

- Teroriștii planuiesc atacuri la Campionatul Mondial din Rusia ca raspuns la implicarea lui Vladimir Putin in susținerea regimului Bashar al Assad in Siria și expulzarea a mii de militanți ai Statului Islamic din Alep și Duma. Rușii intra din nou in alerta maxima, dupa ce ISIS a anunțat, pe rețelele…

- ”Aceasta idee nu este discutata numai in presa, ci si de catre oficiali ai mai multor state arabe care isi doresc sa stabilizeze Siria”, a declarat ministrul egiptean de Externe. In urma cu doua saptamani, Arabia Saudita a anuntat ca este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature…

- "Cu ocazia celei de-a 21-a aniversari a Conventiei interzicerii armelor chimice si in urma evenimentelor de la Duma si Salisbury, Theresa May si cu mine indemnam comunitatea internationala sa consolideze, impreuna cu noi, interdictia acestor arme de distrugere in masa", a scris seful statului francez…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…