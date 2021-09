Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat marti ca ar putea trimite Rusia in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ca urmare a planurilor Moscovei de a obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept "vin spumant" in Rusia.

- Ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, a afirmat marti ca „sampanie”, este un nume care poate fi folosit doar pentru vinurile spumante din regiunea omonima din Franta, desi in decursul timpului alte tari au incercat sa sustina ca denumirea este a lor, transmite Reuters.

- Șampania a devenit doar ruseasca. O lege promulgata de Vladimir Putin prevede ca doar ce e produs in Rusia poate fi vandut sub acest nume, in timp ce orice import, inclusiv cel de produse din regiunea istorica franceza Champagne, trebuie etichetat doar ca vin spumant. "Șampanskoie" va fi denumire exclusiv…

