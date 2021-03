Stiri pe aceeasi tema

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil,…

- Tulpina britanica a Covid-19 s-a raspandit rapid pe teritoriul Franței. In prezent, jumatate dintre noile cazuri de infectari cu coronavirus sunt ale unor pacienți care s-au imbolnavit cu mutația din Regatul Unit. Premierul francez Jean Casteaux susține ca, in urma cu o saptamana, noua tulpina reprezenta…

- Fostul inalt diplomat iranian Amir-Aslan Afshar, care se prezenta drept un confident al ultimului sah al Iranului, a murit la Nisa, in sud-estul Frantei, unde traia in exil, in urma unor complicatii provocate de COVID-19, a anuntat luni municipalitatea, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Anuntul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile franceze au eliminat masura izolarii si repetarea testului PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 pentru cetatenii europeni care ajung pe teritoriul Frantei, informeaza Agerpres. Toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care vor sa calatoreasca…

- Dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei naționale de vaccinare, guvernul Franței a promis, miercuri, ca va deschide mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile viitoare, relateaza Agerpres.GabrielAttal, purtatorul de cuvant al guvernului, a declarat ca numarul spitalelor incare…

- Guvernul francez a promis miercuri sa deschida mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile care vor urma dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei nationale de vaccinare, informeaza DPA. Totodata, numarul spitalelor care ofera vaccinari s-a triplat, a spus purtatorul de cuvant…

- Mai multe incidente au avut loc in Franța in noaptea de Anul Nou, printre care o petrecere ilegala cu mii participanti si un deces din cauza folosirii neglijente a focurilor de artificii.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea Lieuron din vestul…

- Președintele francez Emmanuel Macron este alaturi de soția sa Brigitte la Fort de Brégançon, locul oficial de vacanța al șefului statului din sudul Franței, dupa o infectare cu noul coronavirus, a declarat sâmbata Palatul Elysee, relateaza AFP.Șeful statului, care a petrecut…