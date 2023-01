Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, s-a intalnit cu Catherine Colonna, ministrul de Externe din Franța. In cadrul intalnirii s-a disputat despre cooperarea romano-franceza, spațiul Schengen și razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele și premierul au avut intrevederi cu Wopke Hoekstra, ministru al Afacerilor Externe din Olanda, fiind discutate teme legate de securitatea din Flancul Estic, aderarea la Schengen, dezvoltarea relațiilor economice și sprijin pentru Ucraina.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, luni, cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Țarilor de Jos, Wopke Hoekstra, in marja Consiliului Afaceri Europene. Potrivit unui comunicat de presa, acesta din urma a reconfirmat sprijinul Olandei pentru aderarea…

- Am auzit opinii, sfaturi. Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului și al autoritaților publice, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, dupa ce Austria ne-a trantit in nas ușa aderarii la spațiul Schengen. In opinia lui Iohannis, o aderare este posibila in 2023. „Voi ridica…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept cinic refuzul unor parteneri din UE de a primi tara sa in spatiul Schengen, in timp ce ministrul bulgar de interne a respins acuzatiile Austriei si Olandei conform carora Bulgaria nu ia suficiente masuri pentru a stavili valul de migranti ilegali,…

- Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, au salutat, vineri, evaluarea pozitiva a Guvernului olandez in favoarea aderarii Romaniei la Schengen. ‘Salut recunoasterea de catre Guvernul olandez a pregatirii Romaniei pentru a se putea alatura Schengen ca un pas cheie catre…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a denuntat joi ca fiind „complet de neinteles“ decizia Parisului de a se razbuna pe Roma, care a refuzat acostarea unei nave cu migranti, obligand Franta sa o primeasca, relateaza AFP.

- David Icke, scriitor și orator britanic care din 1990 s-a devotat cercetarii a „cine sau ce controleaza cu adevarat lumea”, a primit interdicție a intrat interdicție din a intrat pe teritoriul celor 26 de state membre Schengen dupa ce autoritațile olandeze l-au declarat „pericol pentru ordinea publica”…