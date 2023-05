Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care cere includerea grupului paramilitar rus Wagner, acuzat de executii in Ucraina si Africa, pe lista organizatiilor teroriste a Uniunii Europene.

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o „organizatie terorista straina”, in ciuda actiunilor sale din Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters.

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a criticat joi incapacitatea Uniunii Europene de a-si pune in aplicare propriul plan de a furniza Ucrainei un milion de obuze, in timp ce statele UE au disensiuni asupra modului de aplicare a acestui plan, relateaza agentia EFE si Politico. „Incapacitatea…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- Grupul de mercenari Wagner a capturat inca doua zone din orașul ucrainean Bahmut, a anunțat sambata Ministerul rus al Apararii, transmite The Guardian. „Pe direcția Donețk, cele mai aprige lupte au continuat in orașul Artyomovsk”, a precizat ministerul intr-o declarație zilnica, potrivit Reuters. „Unitațile…

- Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta faai de reforma pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele spun…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…