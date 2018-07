Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Premierul italian Giuseppe Conte a amenintat joi ca se va opune prin veto concluziilor summitului Uniunii Europene de la Bruxelles consacrat migratiei daca cererile Italiei nu vor fi indeplinite, relateaza AFP si dpa. Italia doreste "fapte concrete" mai degraba decat promisiuni de sprijin pentru a gestiona…

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- Agenda incarcata pentru premierul italian Giuseppe Conte. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, la o intrevedere bilaterala care risca sa fie anulata, luni, 18 iunie, premierul se pregateste sa mearga la Berlin la cancelarul german Angela Merkel, potrivit La Repubblica , citat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru a pregati Consiliul European de la 28 si 29 iunie in special in chestiunea migrantilor, a informat luni Palatul Elysee, potrivit AFP. "Dupa prima lor intrevedere in paralel cu summitul G7 de la…

- Italia a refuzat accesul unui vas cu migranți nord-africani și l-a redirecționat catre Malta. Este primul gest dur de limitare a migrației decis de ministrul de interne Matteo Salvini, reprezentantul formațiunii de extrema-dreapta. Decizia sa a infuriat Uniunea Europeana.

- Premierul maltez Joseph Muscat a anuntat luni ca tara sa va trimite provizii pe nava Aquarius, blocata in largul acestei insule din Mediterana dupa ce a salvat in weekend 629 de migranti in largul Libiei,...

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…