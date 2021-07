Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa mențina un nivel crescut de vigilența in aceasta vara. A doua zi dupa adoptarea unui proiect de lege pentru consolidarea masurilor antiteroriste, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa dea dovada de vigilența vara aceasta in fața amenințarilor teroriste, dupa un videoclip […] The post Franța și Macron, amenințați intr-un video de Al-Qaida first appeared on Ziarul National .