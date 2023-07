Stiri pe aceeasi tema

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…

- Meteorologii din toata Europa au refacut harțile și vin cu prognoze de coșmar. La noi, cele mai afectate zone sunt cele din sudul și sud-vestul țarii. De asemenea, disconfortul termic va fi unul uriaș, iar in marile orașe temperaturile resimțite vor depași chiar și 50 de grade.Medicii recomanda varstnicilor…

- Țarile G7 – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – vor sa iși mențina relevanța și influența in cadrul ordinii globale in schimbare. Confruntandu-se cu provocarile reprezentate de China și de Rusia, care incearca sa modifice ordinea existenta și sa conteste interesele Occidentului,…

- Liderii grupului G7, reuniti la Hiroshima, in Japonia, au declarat vineri ca s-au asigurat ca Ucraina are sprijinul bugetar necesar pentru anul in curs si inceputul lui 2024, ei reinnoindu-si angajamentul de a furniza sustinere financiara si militara Kievului in lupta contra Rusiei, transmite Reuters.…

- Companiile aeriene au spus marți ca grevele ar putea „strica” vacanțele pentru milioane de pasageri in aceasta vara in Europa, avertismentul venind dupa ce o greva in Franța a perturbat grav sectorul in primele luni ale anului, transmite AFP. Airlines for Europe (A4E) a cerut din nou Comisiei Europene,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…

- Meteorologii au emis avertizare cod roșu de ploi abundente și vijelii pentru Regiunea Veneto, Italia, unde se anunța cantitați de apa ce vor depași 100 litri/mp. Ploi abundente vor fi și in alte zone ale Italiei, dar și in sudul Germaniei, unde a fost emisa avertizare cod portocaliu. De asemenea, sunt…

- Belgia a propus țarilor Uniunii Europene sa faca schimb de medicamente, pentru a depași actuala penurie, a anunțat ministrul Sanatații Frank Vandenbroucke intr-o emisiune la Ochtend la Radio 1.De asemenea, ministrul belgian al Sanatații a cerut ca Uniunea Europeana sa produca mai multe medicamente,…