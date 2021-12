Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- Autoritatile spaniole au raportat marti seara cel mai mare numar de noi cazuri de COVID inregistrat vreodata in tara, aproape 50.000 de persoane infectate, iar incidenta a ajuns la 695 de cazuri la 100.000 de locuitori, informeaza TVE, potrivit News.ro . Ministerul Sanatatii din Spania a anuntat marti…

- Marea Britanie a inregistrat miercuri cel mai ridicat bilant zilnic al noilor cazuri de COVID-19 de la inceputul pandemiei, in timp ce un responsabil sanitar a avertizat asupra unor cresteri impresionante a noilor imbolnaviri in zilele urmatoare, data fiind raspandirea rapida a noii variante Omicron…

- Marea Britanie a inregistrat miercuri cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi de la debutul pandemiei - peste 78.000, in timp ce autoritațile sanitare avertizeaza asupra unor cresteri impresionante a noilor imbolnaviri in zilele urmatoare, data fiind raspandirea rapida a noii variante Omicron…

- Institutul Robert Koch, agenția de stat pentru boli infecțioase din Germania, a raportat miercuri 67.186 de cazuri noi, cu 302 mai multe decat in urma cu o saptamana, și 446 de decese - cel mai mare numar din 18 februarie, anunța Reuters, conform Mediafax.Pe de alta parte, rata de incidența pe șapte…

- Ungaria a raportat un numar record de 12.637 de noi cazuri zilnice de COVID-19, ridicand totalul la 1,045 milioane de cazuri, informeaza Digi24 . Ungaria, cu zece milioane de locuitori, a carei rata de vaccinare este sub media Uniunii Europene, a impus noi restricții joia trecuta, cu o zi inainte de…

- Germania anunța joi un numar record de infectari cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 33.949 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de imbolnaviri fusese raportat anterior pe 18 decembrie 2020, relateaza Reuters.

- Ucraina a consemnat vineri a doua zi succesiva cu bilanturi record ale infectarilor cu coronavirus si deceselor, a comunicat Ministerul Sanatatii, o evolutie ce are loc in pofida masurilor mai stricte introduse luna trecuta, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 23.785 de cazuri…