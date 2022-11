Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina, inflatia si criza energetica au facut mai importanta ca niciodata continuarea pasilor spre uniunea pietelor de capital, pentru a finanta tranzitia verde si digitala, au declarat luni guvernatorii bancilor centrale din Franta si Germania, transmite Reuters. Fii la curent…

- Dupa doua saptamani de greve care au paralizat activitatea rafinariilor, mișcarea de protest din Franța da semne ca se va extinde la alte sectoare ale economiei, noi acțiuni de protest fiind planificate in aceste zile.Presa locala scrie ca o manifestație a stangii impotriva creșterii prețurilor și a…

- Operatorul centralei nucleare Isar 2 din Germania a informat Ministerul Mediului cu privire la o scurgere de la amplasament, care nu a compromis securitatea, dar care ar putea complica planul energetic de iarna al guvernului, a declarat luni ministerul, potrivit Reuters. Este nevoie de o perioada de…

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…

- Premierul Nicolae Ciuca a multumit luni Frantei si Germaniei pentru sustinerea acordata in vederea aderarii la Spatiul Schengen, declarand ca "se pare ca cele doua tari sunt suporterii" Romaniei in acest parcurs.

- Premierul Nicolae Ciuca a multumit luni Frantei si Germaniei pentru sustinerea acordata in vederea aderarii la Spatiul Schengen, mentionand ca "se pare ca cele doua tari sunt suporterii" Romaniei in acest parcurs, anunța agerpres.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a denuntat 'oligarhia de facto' impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand 'revenirea la principiile' UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…