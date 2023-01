Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat duminica Germania, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, ca „locomotiva” franco-germana sa devina „pioniera refondarii Europei”, relateaza agentiile AFP si DPA. „Avem o imensa munca in fata noastra pentru a ne atinge obiectivul unei Europe…

- Franța și Germania se intalnesc duminica, 23 ianuarie, intr-o ședința comuna a guvernelor lor la Paris, pentru o zi de discuții in incercarea de a-și repara alianța tensionata, printre altele, de invazia rusa in Ucraina, relateaza Euronews . Intregul cabinet al Germaniei a venit in capitala Franței…

- Administratia Biden era blocata intr-un impas cu Germania pe tema trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina inainte de intalnirea-cheie a liderilor occidentali din domeniul apararii care are loc vineri in Germania, relateaza CNN . Germania a declarat ca va transfera Kievului vehicule de lupta de infanterie,…

- Cancelarul german Olaf Scholz, intr-un interviu acordat Bloomberg, a declarat ca Berlinul sprijina Kievul in toate modurile posibile, dar incearca sa previna o ciocnire directa intre Rusia și NATO. Scholz a remarcat ca negociaza cu aliatii despre posibilul transfer de tancuri grele la Kiev, subliniind…

- Olaf Scholz considera ca Germania este pregatita pentru sezonul de iarna, chiar daca Rusia a oprit fluxul de gaz spre Europa in urma unei dispute legate de razboiul din Ucraina, cancelarul federal invocand modul in care guvernul sau a abordat criza energetica, relateaza Agerpres preluand agenția germana…

