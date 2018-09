Franţa şi Germania: Situaţia justiţiei din Polonia este urgentă 'Speram ca Polonia va actiona constructiv si nu va lua masuri ireversibile', au afirmat Parisul si Berlinul, intr-un comunicat comun citit in timpul unei reuniuni a ministrilor europeni la Bruxelles. 'Am discutat deja situatia statului de drept (in Polonia) de cinci ori in aceasta incinta de la lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7', au reamintit cele doua state referitor la aceasta procedura care ar putea conduce teoretic la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE. 'Insa dialogul nu a permis niciun progres substantial', se arata in textul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

