Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca Romania nu pierde niciun euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar legea privind reforma pensiilor speciale trebuie sa fie facuta tinand cont de realitatile din acest moment. „Intr-o reforma trebuie sa tii cont de realitatile care…

- Parlamentul European si cel putin opt state membre s-au alaturat recursului introdus de Comisia Europeana in instantele UE impotriva unei legi adoptate in Ungaria, considerata discriminatorie fata de persoanele LGBT+, informeaza AFP, citand surse europene, potrivit Agerpres.Presedinta Parlamentului…

- „Acest proces deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu blocheaza negocierile Romaniei cu Austria, nu blocheaza negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul si libertatea de a lua oricand aceasta decizie. Un proces la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, pentru ca am vazut multe…

- O decizie validata de Comisia Europeana a fost anulata, miercuri, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, au fost anulate ajutoarele acordate de catre Aeroportul International Timisoara in favoarea companiei aeriene Wizz Air. Directorul Aeroportului a declarat pentru Tion ca urmatorul demers…

- Mai multe sute de fermieri cu tractoare au intrat miercuri in Paris, in cadrul unei manifestatii de protest fața de restrictiile impuse cu privire la utilizarea pesticidelor si alte reglementari de mediu care in opinia lor ameninta productia agricola in UE, transmite Agerpres. Protestul fermierilor…