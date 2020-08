Franţa şi Germania s-au retras de la discuţiile privind reformarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, nemulţumite de încercările SUA de a conduce negocierile Decizia Frantei si Germaniei este un pas inapoi pentru presedintele american Donald Trump, in conditiile in care Washingtonul, care detine presedintia rotativa a G7, spera sa emita in septembrie o foaie de parcurs pentru o reformare ampla a OMS, cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale americane. In luna iulie, Statele Unite au anuntat OMS ca se vor retrage peste un an din agentia ONU care a fost creata pentru a imbunatati sanatatea la nivel mondial, Trump acuzand ca OMS este prea apropiata de China si ca a gestionat gresit pandemia de coronavirus. OMS a respins acuzatiile. Guvernele europene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

