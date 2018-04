Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania isi dau mana si in domeniul apararii aviatice. Airbus si Dassault au semnat un acord de colaborare pentru construirea unui model de aeronava militara. In conditiile in care acestia sunt considerati rivali, nu se stie deocamdata cine va coordonaproiectul.

- Companiile AIRBUS și DASSAULT Aviation au incheiat un acord pentru construirea in comun a unui avion de lupta. Proiectul franco-german vizeaza asigurarea unui produs european care sa asigure suveranitatea...

- Un punct de inflexiune "istoric": doi vechi rivali, Airbus și Dassault Aviation, vor dezvolta impreuna viitorul avion de lupta franco-german, un element strategic in strategia Parisului și Berlinului de a asigura suveranitatea europeana in materie de aparare, scrie AFP.

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters.

- Orasele germane, care urmau sa testeze o serie de masuri de reducere a poluarii, nu doresc sa introduca transportul gratuit in comun, asa cum a propus recent guvernul federal, a anuntat primarul Berlinului, scrie jurnalul.ro.

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Europa trebuie sa se doteze cu o "autonomie strategica" pentru a se apara, ramanand in acelasi timp fidela NATO, au afirmat vineri ministrii francez si german ai apararii, in conditiile in care Washingtonul si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu proiectul de aparare europeana, informeaza AFP.…