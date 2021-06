Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au propus miercuri organizarea unui summit al Uniunii Europene la care sa fie invitat si presedintele rus Vladimir Putin, intr-o incercare de ameliorare a relatiilor blocului comunitar cu Rusia, au declarat doi diplomati europeni pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, ideea…

- Discutiile intre presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin, desfasurate miercuri la vila La Grange, o cladire de secol XVIII de pe malul lacului din Geneva, au durat trei ore, mai putin decat au spus consilierii lui Biden ca se asteptau sa dureze, dar presedintele SUA a declarat…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit miercuri ca i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca, daca opozantul rus Alexei Navalnii va muri, consecintele vor fi devastatoare pentru Rusia. Biden a facut aceste declaratii in conferinta de presa sustinuta separat dupa intalnirea avuta miercuri…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Totodata, Biden…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost parcurse noi etape în constructia gazoductului Nord Stream 2, menit sa furnizeze gaz rusesc în Europa si care s-a confruntat cu numeroase obstacole.„În urma cu doua ore si jumatate, montarea primei linii a gazoductului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…