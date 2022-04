Franţa și Germania anunţă expulzarea a „numeroşi” diplomaţi ruşi Emmanuel Macron a anuntat decizia de expulzare a „numerosi” diplomati rusi, intr-o actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina. „Franta a decis, in aceasta seara, sa expulzeze numerosi membri ai personalului rus cu statut diplomatic din Franta, ale caror activitati intra in contradictie cu interesele noastre de securitate”, a comunicat Ministerul francez de Externe, potrivit unui comunicat citat de Mediafax. „Aceasta actiune se inscrie intr-un demers european. Prima noastra responsabilitate este intotdeauna sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

