Franța și Danemarca au suspendat deportările migranților în Afganistan Franța și Danemarca au anunțat joi ca au suspendat în iulie deportarile migranților afgani care nu au solicitat azil, din cauza luptelor dintre talibani și forțele pro-guvernamentale, potrivit AFP.



"Având în vedere deteriorarea situației de securitate din Afganistan, Franța a suspendat transferurile catre aceasta țara de la începutul lunii iulie. Monitorizam îndeaproape dezvoltarea situației, împreuna cu partenerii noștri europeni", a declarat pentru AFP Ministerul de Interne, a doua zi dupa un anunț similar din Germania și Olanda.



