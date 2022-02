Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, in aceasta dimineața, ca partenerii occidentali livreaza noi arme si echipamente țarii sale. Volodimir Zelenski spune ca face acest anunț, dupa o discuție purtata prin intermediul telefonului cu presedintele francez Emmanuel Macron.„O noua zi a inceput…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe retelele de socializare din centrul orasului Kiev, in care dezminte zvonurile conform carora ar fi cerut armatei sa se predea in fata trupelor ruse. “Sunt multe informatii false in mediul online care spun ca am cerut armatei sa se predea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a discutat joi cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre „accelerarea procesului de pace” în țara sa, pe fondul temerilor privind o ofensiva rusa, scrie AFP.„Dialogul continuu cu @EmmanuelMacron privind lupta împotriva…