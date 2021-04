Franța și-a sfătuit toți cetățenii din Pakistan să părăsească țara după o săptămână de violente anti-franceze Ambasada Franței din Pakistan i-a sfatuit joi pe toți cetațenii francezi precum și companiile franceze sa paraseasca temporar țara pe fondul îngrijorarilor cauzate de violențele anti-franceze de saptamâna aceasta, relateaza Deutsche Welle.



&"Datorita amenințarilor serioase la adresa intereselor franceze din Pakistan, cetațenii francezi și companiile franceze sunt sfatuiți sa paraseasca temporar țara&", a anunțat ambasada într-un email trimis cetațenilor sai. &"Plecarile vor avea loc cu cursele aeriene existente&".



Mii de islamiști s-au ciocnit cu forțele de ordine… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

