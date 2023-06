Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre Germania a fost tinuta in sah de reprezentativa Israelului, scor 1-1, la Kutaisi, in primul meci din Grupa C a Campionatul European de fotbal Under 21 din Romania si Georgia. Israelienii au deschis scorul prin Dor David Turgeman (20), dar Germania a egalat rapid, prin Yann Bisseck…

- Continua cautarile submarinului disparut in Atlantic, la bordul caruia se afla cinci pasageri care mergeau sa viziteze epava Titanicului. Echipe de salvatori din Statele Unite, Canada și Franța sunt intr-o cursa contracronometru pentru a gasi Titanul, inainte ca rezervele de oxigen de la bord sa se…

- Norvegia și Canada s-au alaturat sancțiunilor UE contra oligarhilor fugari din Moldova. Despre acest lucru a anunțat Maia Sandu in cadrul unei conferințe de presa in urma summitului Comunitații Politice Europene. ”UE va sancționa persoanele care vor sa destabilizeze Republica Moldova, persoanelor introduse…

- Aproape 2.000 de proprietari de automobile Renault, Dacia si Nissan din Franta vor depune, luni, o plangere penala impotriva Renault Group si Nissan la tribunalul din Nanterre (Hauts-de-Seine), a anuntat vineri avocatul reclamantilor, transmite AFP.

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a criticat joi incapacitatea Uniunii Europene de a-si pune in aplicare propriul plan de a furniza Ucrainei un milion de obuze, in timp ce statele UE au disensiuni asupra modului de aplicare a acestui plan, relateaza agentia EFE si Politico. „Incapacitatea…

- Selecționata de juniori a Romaniei U16 disputa astazi, de la ora 14:30, finala mica a Turneului Montaigu, supranumit și „Mini-Mondial”, cu Franța U16. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe FRF TV. Franța a deschis scorul in minutul 39, prin Sternal, cu un șut de la marginea careului…

- Comunicat. Parteneriatul format din U.A.T. Județul Arad, U.A.T. Comuna Buteni, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, U.A.T. Comuna Tomești și Høgskolen i Østfold din Norvegia, preocupat... The post Ramona Lile: „UAV, partener intr-un proiect de peste 200.000 euro, caștigat din fonduri SEE și Norvegiene”…