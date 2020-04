Franţa și-a anulat campionatul Premierul francez Edouard Philippe a anuntat, marti, strategia de iesire din perioada de izolare, ca parte a luptei impotriva coronavirusului. La 11 mai, in continuare nu se vor putea practica in Franta sporturile colective, astfel ca Ligue 1 nu se va relua. RMC Sport scrie ca fotbalul profesionist nu va "reveni in drepturi" inainte de luna august, astfel ca va incepe direct cu sezonul 2020/2021."Va fi posibil sa se practice o activitate spor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a prezentat marti in Parlament un plan al unei iesiri partiale din izolare - incepand de la 11 mai - in functie de teritorii si cu anumite conditii - o slabire treptata a stransorii in vederea relansarii economiei -, sub imperiul temerii fata de al doilea val al covid-19,…

- RMC Sport scrie ca fotbalul profesionist nu va "reveni in drepturi" inainte de luna august, astfel ca va incepe direct cu sezonul 2020/2021. "Va fi posibil sa se practice o activitate sportiva individuala in aer liber, respectandu-se regulile distantarii sociale. Nu va fi posibil nici sa se…

- Ligue 1 nu se va mai putea relua. Premierul francez Edouard Philippe tocmai a anunțat ca sporturile colective vor fi oprite in aceasta vara UEFA nu mai are ce face. Oricat ar vrea ca fotbalul sa continue, trebuie sa accepte deciziile guvernelor. Dupa Olanda, și Franța e obligata sa suspende sezonul…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat, marti, strategia de iesire din perioada de izolare, ca parte a luptei împotriva coronavirusului. La 11 mai, în continuare nu se vor putea practica în Franta sporturile colective, astfel ca Ligue 1 nu se va relua.RMC Sport scrie ca fotbalul…

- Ajutor pentru medici in plina pandemie de coronavirus. Franța ofera bonusuri de 1.500 de euro pentru doctorii care lupta zi de zi pentru a-i salva pe pacienții infectați cu COVID-19. Anunțul a fost facut de premierul francez Edouard Philippe.

- Premierul francez Edouard Philippe a anunțat noi restricții pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza b1.ro.Astfel, Franța limiteaza ieșirile la maxim 1 kilometru de domiciliu, timp de maxim o ora, o singura data pe zi.

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat sâmbata ca Franta va închide toate magazinele neesentiale pentru a putea opri raspândirea coronavirusului. Ordinul se aplica restaurantelor, cafenelelor, teatrelor si cluburilor, a spus Philippe, citat de CNBC. Magazinele…

- Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax.Premierul francez a ordonat duminica tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale sa…