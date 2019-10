Stiri pe aceeasi tema

- Președintele partidului Adunarea Naționala din Franța, Marine Le Pen, a criticat in termeni duri nominalizarea directorului general al grupului Atos, Thierry Breton, pentru funcția de comisar european, calificandu-l pe acesta drept „un ultraliberal, aproape extremist”, potrivit Le Figaro.Ea…

- 'Combatantii jihadisti, am spus ca sunt 10.000 care se afla astazi in inchisori, carora trebuie neaparat sa le asiguram securitatea. Din acest motiv ma voi deplasa (...) in Irak in scurt timp pentru a vorbi cu toti actorii implicati, inclusiv kurzii, despre realitatea situatiei de securitate si despre…

- Fumatorii rusi vor ramane fara un spatiu clasic de fumat, dupa ce Ministerul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca fumatul pe balcoanele blocurilor va fi interzis in conformitate cu noile reglementari privind incendiile, informeaza BBC. Potrivit noilor reguli, "aprinderea focului" este…

- Fostul presedinte francez Jacques Chirac a murit joi dimineata, la varsta de 86 de ani, a declarat pentru AFP ginerele sau, Frederic Salat-Baroux. ‘Presedintele Jacques Chirac s-a stins in aceasta dimineata inconjurat de ai sai. In pace’, a declarat Salat-Baroux, sotul lui Claude Chirac, fiica fostului…

- Aproximativ 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma valurilor de canicula care au afectat Franța vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, citata de Reuters, scrie Mediafax. Astfel, un total de 1.435 de decese au fost înregistrate…

- Guvernul francez a avizat miercuri trei proiecte de reforma institutionala prin care, printre altele, se doreste reducerea cu 25% a numarului de parlamentari si ca 20% dintre deputati sa fie alesi printr-un sistem proportional, în locul celui majoritar, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Purtatoarea…

- Dupa aproape 14 ani de dezbateri, o interdictie asupra portului burqa a intrat in vigoare joi in Olanda, transmite DPA. Astfel incepand din aceasta zi vesmintele care "acopera fata" precum burqa sau valul islamic integral nu mai pot fi purtate in institutii publice, cum ar fi scoli, spitale, oficii…

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…