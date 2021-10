Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ''permisului sanitar'' impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi drept ”inadmisibile” o cerere impotriva permisului sanitar depusa de catre un profesor de drept, Guillaume Zambrano, si alte 18.000 de ”cereri standardizate” care o insoteau, din Franta, relateaza AFP, citat de news.ro Un lector in…

- Salariati, someri si studenti au iesit marti in strada in intreaga Franta pentru a cere "raspunsuri urgente", mai ales in problema salariilor, readucand problemele sociale in centrul dezbaterii, cu sase luni inainte de alegerile prezidentiale, relateaza AFP. La Paris, cateva mii de persoane…

- Vaccinarea obligatorie anti-COVID pentru personalul sanitar intra in vigoare miercuri in Franta, masura care priveste circa 2,7 milioane de persoane si impotriva careia o minoritate se opune cu inversunare, informeaza Agerpres . Pentru a putea continua sa-si exercite profesia, toti angajatii din sectorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a sustinut miercuri masurile de combatere a pandemiei COVID-19 adoptate in mod ''democratic'', in fata manifestantilor antivaccinisti care ii reproseaza incalcarea libertatilor prin impunerea certificatului sanitar fara de care in Franta nu se mai poate intra…

- Proteste masive in Franța. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical. Opoziția fața de imunizare și permisul…

- Consiliul Constitutional din Franta a validat, joi, utilizarea permisului sanitar COVID-19, dar a blocat prevederi privind izolarea persoanelor la domiciliu si privind incetarea contractelor de munca pe durata determinata in lipsa prezentarii dovezii vaccinarii, scrie Mediafax.ro. știre in…