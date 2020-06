Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca avem nevoie si in Romania, ca in alte tari occidentale, de o ancheta impotriva autoritatilor privind gestionarea crizei coronavirusului, dar acest lucru...

- Procurorul Parisului, Remy Heitz, a anuntat luni intr-o declaratie pentru AFP deschiderea unei anchete de amploare preliminare privind gestionarea crizei COVID-19 in Franta, dupa numeroase critici, vizand in special capete de acuzare precum "omucidere involuntara" si "punere in pericol a vietii altora".Aceasta…

- Cele mai mari doua partide de opozitie din Suedia au cerut vineri infiintarea, inainte de venirea verii, a unei comisii independente de ancheta cu privire la raspunsul, foarte putin coercitiv, dat de aceasta tara la epidemia de COVID-19, transmite AFP. Chiar daca s-a pronuntat de mai multe…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a avertizat ca grupul Renault se lupta sa supravietuiasca in contextul crizei coronavirusului, adaugand insa ca producatorul auto trebuie sa isi asume unele angajamente cu privire la mentinerea in Franta a celor mai avansate activitati tehnologice,…

- Justitia franceza a deschis primele doua anchete preliminare, in urma unor plangeri cu privire la gestionarea crizei cauzate de epidemia covid-19 in aziluri de batrani, relateaza Le Figaro potrivit news.ro.Parchetul din Paris a primit 47 de plangeri in legatura cu pandemia noului coronavirus,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a declarat ca modul în care succesorul sau Donald Trump a gestionat noua pandemie de coronavirus este un ''dezastru haotic absolut'', au informat sâmbata media americane, relateaza AFP, citata de Agerpres.Aceasta critica vehementa…

- 80 de experti de la Institutul de Sanatate din Franta au semnat un „plan de a pune capat crizei” trimis lui Emmanuel Macron. La acest plan au participat experti, economisti, cercetatori, profesori, sociologi, psihologi, cadre medicale care propun mai multe scenarii pentru a iesi din izolare.