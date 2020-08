Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial si detinatorul trofeului, nu va participa la turneul US Open din acest an, potrivit news.ro."Dupa ce m-am gandit bine, am decis sa nu joc la US Open in acest an. Situatia este foarte complicata la nivel mondial din cauza Covid-19 si se pare…

- Purtarea unei maști medicale va fi în curând obligatorie în afara Parisului, în anumite zone aglomerate, au anunțat marți municipalitatea și poliția, potrivit AFP."Purtarea unei maști se va face obligatoriu în anumite spații publice în aer liber cu trafic…

- Toulouse se va alatura unei liste de mai multe zeci de municipalitati din Franta care impun purtarea mastii in exterior. Decizia vine intr-un moment in care consiliul stiintific care indruma guvernul avertizeaza privind o posibila recrudescenta a epidemiei. In al patrulea cel mai mare oras din Franta,…

- Incepand de miercuri, in Toulouse, al patrulea oras din Franta, masca va fi obligatorie in mai multe cartiere foarte frecventate unde "masurile bariera sunt putin respectate", a explicat prefectura din Haute-Garonne. Aceasta decizie urmeaza dupa o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 in departament,…

- "Avem reguli, cum ar fi pastrarea unei distante de cel putin 1,5 metri. Dar daca nu este posibil sa se pastreze aceasta distanta, recomandam intotdeauna sa se poarte masca, indiferent daca este vorba de interior sau de exterior", a explicat intr-o conferinta de presa Lothar Wieler, presedintele acestui…

- In primul rand, medicul sustine ca, pentru unii oameni, purtarea mastii reprezinta o „capitulare in fata autoritatii", acestia numind-o chiar „botnita". „Eu port prin specificul meseriei masca in fiecare zi. Nu ma simt «inrobit» de asta", a spus medicul. Un alt motiv identificat de medic, si pe care…

- O romanca a semnalat pe Facebook faptul ca a fost chemata pentru o traducere la un spital din Toulouse "fara sa mi se spuna ca pacientul are coronavirus" și ca "spitalul nu a respectat protocolul", deoarece ar fi trebuit sa faca traducerea prin telefon. MAE a confirmat pentru Libertatea ca 22 persoane…

- Ordinul Ministerului Sanatații și al Ministerului Afacerilor Interne care prevede ca este obligatorie purtarea maștii de protecție in orice spațiu public inchis a fost publicat in Monitorul Oficial, la doua zile de la emitere, anunța HotNews. Documentul are mai multe modificari fața de forma inițiala,…